mało. 27 milionów ton zbóż za 2022 rok, ceny teraz koło 900 złoty to 500 złoty + na tonie państwo dopłacać będzie? to już 13,5 miliarda złotych. To chyba przyjmą tylko to co znajomi przywieźli z ukrainy żeby im kasy napchać jeszcze więcej bo innej opcji nie widzę. 500 złoty do nawozów to pewnie z 500 milionów pójdzie bo znowu limit na 50 ha pewnie będzie. Czyli gdzieś 15 miliardów na rolników Pokaż całość