Na swój sposób śmieszne jest to, ze te "specjalne" łączenia, to nie przejaw niesamowitej kultury, tylko problemy z gwoździami :D I wychodzi na to, ze z ciesielki zrobili sacrum, ale tak naprawdę, to wykonanie w tym czasie było zwyczajnie wiele droższe, niż wbijanie gwoździ, dlatego też, dostępność była mniejsza dla przeciętnego zjadacza chleba. Fajnie to robią, na ekskluzywne mebelki nadaje się w sam raz.