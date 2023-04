Jak dla mnie obowiązkowa "tresura" dziecka to priorytet.



Tj. zawsze mnie to zastanawiało, jak to jest, że jak chcesz adoptować dziecko to musisz zdać milion testów psychologicznych, jakieś spotkania integracyjne, jakieś nauki co i jak. A jak robisz sobie dziecko, to już Państwo ma na ciebie #!$%@?.



Może oprócz szkoły rodzenia, powinny być też jakieś obowiązkowe programy dla młodych rodziców, gdzie uczyliby się takich rzeczy, że sprząta się po swoim dziecku, że Pokaż całość