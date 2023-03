Koniec tajemnicy płacowej. Pensje mają być jawne - wGospodarce.pl

I co to ma dac? Oprocz tego ze wzrosnie niezadowolenie wsrod pracownikow?

Czy jakis prezes czy dyrektor podwyzszy komus pensje, bo sie dowiedzial ze ktos biurko obok zarabia 1000 wiecej?

Jedyne co sie zmieni to to, ze pracownik zacznie byc niezadowolony, ew. zacznie szukac pracy w nadziei (zludnej), ze gdzie indziej nie bedzie roznic placowych. Niby pomysl gdzies tam ma jakies podstawy by byc OK, ale jakos przeczuwam ze efekt koncowy bedzie Pokaż całość