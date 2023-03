eko świry nas trują bardziej

Pokaż całość

Z autami elektrycznymi de facto nie chodzi o "trucie" a o to, że za pewien czas nie będzie dostępnych paliw kopalnych. Normalnie się kończą i staną się coraz droższe. Może nie za rok czy dwa - ale one się "kiedyś" skończą. Wiem, ze dzisiaj można mieć na to wyj..ane ale po prostu nie ma innej opcji w dłuższej perspektywie. Wnuk dzisiejszego przeciętnego dwudziestolatka będzie oglądał