Tak jak w hiszpanii gdzie co roku dokonuje się masakry chartów które prawnie mają status rzeczy?

Wysoce humanitarnie, prawdziwy wzór do naśladowania /s

A wracając do nas, już niekiedy wymagania do adopcji zwierzęcia są większe jak do dziecka. Trening rekreacyjny dla kundelka xD

W taki sposób tylko więcej futrzaków kończy przygodę w gabinecie - powód: miejsce.