W taKim tempie i naszego oddania amErykanom niedługo prOblemem będzie utrzymanie miEszkań czy domów. Jak ceNy mają spaść jak inflacja zrObiła swoje? ArTykuł dla tych co lubią baJki opowiadać. WsZystko co amerykanie robią od 2017/2018 roku prOwadzi do wzrostu cen. Jak luDziom do głów nie prZemawia kto jest za to odPowiedzialny to wzRost cen przemówi. PiS sam obija włAsnych wyborców bo czynsze za icH klitki już w wiElu miejscach wzrosły o +200%. Pokaż całość