IPA, APA, ALE - co to oznacza? Przewodnik po piwnych stylach

A ja z tych wszystkich kraftów i innych wynalazków gdzie 1 na 10 było smaczne odpuściłem.



Pojechałem rok temu na all inclusive do włoch gdzie miałem całą dobę do dyspozycji zimnego Zateckiego i zakochałem się w tej lekkości smaku bez posmaku gówna.



A jak wróciłem do PL i zobaczyłem że oprócz Zateckiego jest też Zatecky letki to stwierdziłem, że chwilowo się ustatkuję.



Nie ciągnie mnie chwilowo ani do przesłodzonych ani go gorzkich Pokaż całość