Czy jak gonią złodzieja który obkradł bank i ucieka z na piechotę to sumują mu mandaty za przechodzenie przez jezdnię nie po przejściu lub na czerwonym świetle?

"Wysoki sądzie do wyroku 15 lat prosze doliczyc 450 zł za 3 przebiegnięcia przez czerwone i jedno przejście nie po pasach" + 100 zł za przekleństwo jak go złapaliśmy..... "

To państwo to naprawdę jeden wielki mem.