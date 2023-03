Dobrze, że ktoś robi takie sondaże, wyniki bardzo zaskakują!

Jednak istnieją w tym kraju ludzie, którzy rozumieją, że jak rząd jedną ręką daje 500 zł do drugą zabiera 700 i tacy nie zgadzają się na rozdawnictwo. Co pokazuje taka ankieta to to, jak duża część społeczeństwa to jednak idioci, którzy nie potrafią spojrzeć dalej niż bezpośredni skutek tej czy innej decyzji.