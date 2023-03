Te wszystkie "innowacyjne" startupy to zazwyczaj kółko spi3rdolenia. Oczywiście wszystkie mają globalne ambicje i przełomowe technologie, później okazuje, że 9 na 10 upada i nie ma ani firmy, ani zainwestowanych $$$ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Te co jakoś dają radę są przejmowane przez koncerny...



Jeden na 1000 rzeczywiście staje się jednorożcem (z przyczyn losowych, niemożliwych do ustalenia) i zaczyna się kolejne kółko spi3rdolenia o tym jak to inwestorzy Pokaż całość