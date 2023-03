Toksyczna kobiecość jest szkodliwa i mało kto wie o jej istnieniu

O toksycznej męskości każdy słyszał, ale o toksycznej kobiecości nie. Kobieta żąda by za nią płacić, by się o nią starać, by ją bronić, chce rządzić mężczyzną i nie zamierza go wspierać, bo on ma być twardy. Czyli same przywileje, zero obowiązków, zero empatii.