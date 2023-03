Jak działa ZUS wie każdy co ma minimum pojęcia o świecie- w tej sytuacji to naturalne, że albo wszyscy się zrzucamy na ten system, albo nikt...

A, że likwidacja ZUS może istnieć tylko w głowach kucy* to zostaje ozusowanie wszystkich umów.



*jak macie jakieś sensowne wyliczenia i opracowanie na temat likwidacji ZUS to chętnie się zapoznam ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )