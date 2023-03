Wielkie korporacje jak Monsanto już opatentowały zboża i ścigają rolników w USA za oczyszczanie ziaren pod siew (mają zbiory z poprzedniego sezonu poddają oczyszczaniu na materiał siewny). To dopiero paranoja. Co więcej zauważyłem, że coraz więcej ziaren warzyw jest "bezpłodna" czyli nawet jak zbierzemy ziarna by nie kupować w przyszłym roku to nic z nich nie wyrośnie.