Sopot to nie tylko plaże. Poznaj tajemnicze wille i kamienice Sopotu.

ogólnie całe trójmiasto to syf, patologia, wiesniactwo i lewacka hipsteria. Znamienne jest to, że większość mieszkańców sama to zauważa. Jak to powiedziała moja koleżanka, gdańszczanka; Gdańsk to miasto prowincjonalne. podobnie jest z całym Trójmiastem.

pochodzę z Krakowa, żałuję że zdecydowałem się na gdańską przygodę. Przepaść kulturowa jest ogromna.