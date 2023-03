Przypomnę że w Polsce był pozew zbiorowy klientów VW, że kupili lewy towar, ale polski sąd oddalił i wskazał żeby sobie złożyli pozew w Niemczech, u producenta. Zupełnie jakby Volkswagen Group Polska Sp. z o.o nie istniało.

Rozumiecie, bo przecież jak kupicie coś lewego od jakiejś firmy w Polsce ale to co wyprodukowano w Chinach to roszczenia kierujcie do Chińczyków.

Takie to mamy sądy...