I gówno z tego, bo szkoła oleje temat, a jak pójdziesz na policję i sprawa trafi do sądu rodzinnego to dalej nic z tego, bo nikt z klasy nie powie prawdy bojąc się zemsty. Za to dzieciak w sądzie przejdzie przez kolejne piekło podczas przesłuchania przez sędziego idiotę, który zamiast próbować wyjaśnić będzie je straszył. Ot przykład z życia.