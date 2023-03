YOOO! A gdzie jest RODO? Jak Policja mogła w ten sposób potraktować obywatela honorowej i wielkiej Ukrainy? A czy napewno wylegitymowała pobitego? Może to byl jakiś Ruski i znieważył go? No teraz jak będziemy wsadzać uczciwych Europejczyków do pudła, to kto tu będzie pracował? Chłopak może z frontu wrócił i mógł mieć Post Traumatic Stress Disorder, a psy od razu w kajdany. Napewno jakiś uczciwy sędzia z żółto niebieska apaszka go wybroni.Pobity Pokaż całość