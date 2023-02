Dobra, z tego co widzę Kuga 2014 to silnik 1.5 EB 150 KM. Czy ktoś obeznany wie jak to się ma do mocniejszych wersji? Mam Mondeo w 1.5 EB 160 KM z 2017, nalatałem nim ok. 120kkm od nowości i póki co wymieniłem w tym aucie tylko tarcze, klocki, sondę lambda i pasek wielorowkowy. Więcej koni wynika tylko z innej mapy czy może poprawili te silniki?