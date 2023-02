Nie to żeby nie było trolli, ale to już powoli kończy dyskusje w Internecie. Ktoś ma inne zdanie na dany temat, jeszcze najlepiej mniej popularne - wyzwać od trolli i elo.

Wszędzie wciskają te farmy trolli, zaraz będzie kampania że potrzebny jest "internetowy paszport" do zalogowania się do sieci. To już będzie koniec.