A co z tymi prawilnymi śmieciami, którzy urządzali swoje zabawy dla upośledzonych? Co z tym Czeczenem-gwałcicielem? Co z klawiszami, którzy się przyczynili do tego, że gość z ulicy trafia do zezwierzęconej recydywy? Poszkodowany prosił o zabezpieczenie śladów po gwałcie i tego nie zrobiono. Czyli co - na etapie aresztu sprawa się już rozmyła? Gość dostanie odszkodowanie z naszych podatków. Jak zawsze kiedy sędzia/urzędas/prokurator zawali sprawę. I jak zawsze zero winnych.