Miałem żonę i mimo że ja i ona pracowaliśmy to wiecznie nie miałem kasy. Rozwiodłem się płacę alimenty, dzieciom nie żałuję i kasa mi się zgadza. to Badanie , zrealizowała firma Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor, na próbie 1041 dorosłych , z czego większość to pewnie były kobiety, bo tak się jakoś składa że w związku to one wydają większość kasy zarobionej przez oboje i dla wielu kobiet ten czynnik jest Pokaż całość