Jak widzę "produkt polski" to biorę do ręki i sprawdzam skład. Jeśli skład jest ok to biorę.



No bo sorry, nie będę kupować wędliny 70% mięsa, bo jest na niej napisane, że produkt polski.



Popieram taką formę patriotyzmu (poza Orlenem) i fajnie, że takie coś zrobili. Wcześniej trzeba było patrzeć po kraju pochodzenia