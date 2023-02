postawę antyszczepów najlepiej charakteryzuje np. rydzyk skądinąd znany jako przedstawiciel ruskiej agendy spod sztandaru konfabulacji.

rydz na samym początku przekonywał, że nie ma czegoś takiego jak Covid, że to spisek, wiruś-świrus.

Po czym okazało się że jest 3-krotnie zaszczepiony.

No dobrze, a co jeśli zapytamy rudego brałna czy ma w sobie fragmenty płodów nienarodzonych? odpowie wtedy, że to jego prywatna sprawa. co oczywiście nie przeszkadza mu w komentowaniu i negatywnej ocenie szczepienia