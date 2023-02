Grupa Żywiec ogłasza zamiar reorganizacji produkcji | Grupa Żywiec S.A.

Zabawne jest jak te wszystkie korpo się reogranizuję, restrukturyzują, optymalizują, itp. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Najpierw wszsytko ścinają, bo koszty, później inwestują, bo jakość i nikt nie chce przyjść do roboty, itp. Widziałem już sporo różnych fikołków.

Stałe jest tylko to, że top managment zarabia grube $$$, niezależnie od wyników (no jak dobre to wiadomo, że i gruba premia się znajdzie).