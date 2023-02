Sasin

Suski

Czarnek

Fogiel

Adrian

Kowalski



Największe pissowskie tytany intelektu. Wiem, Kowalski jest od Zera, ale Zero to tylko przystawka pissu.

No i w sumie Adrian też nie do końca pasuje do tego zestawienia, bo Adriana sąd pozwolił nazywać po prostu debilem podczas rozprawy Żulczyka.



Kojarzą się wam jeszcze inne osobistości z pissu legitymujące się IQ na niegrzesznym poziomie powyższych?