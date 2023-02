Skarbówka licytuje... suknie ślubne. Salon zbankrutował

Bo takie są przepisy -- jeśli są wierzytelności to jest określona kolejność ich spłacania. Zwykły obywatel, który wpłacił kasę, nie dostał towaru i sklep mu wisi, dajmy na to, 5k PLN -- jest na końcu listy, dostanie coś, jeśli zostanie po spłaceniu ZUSu, Fiskusa, kosztów komornika, wynagrodzeń pracowników i hipotek.Jakby syndyk wysłał suknie klientkom, które je zamówiły i opłaciły to by ominął ustawową kolejność i popełnił przestępstwo.