Cała neuropa i tak powie, że lockdowny to najlepsze co spotkało ludzkość i bez tego nasze babcie by nie przeżyły, bo jak wiadomo to starsi i zchorowani ludzie najczęściej ćwiczą na silowni, czy jedzą w restauracjach ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )