Taka sprawa to nie jest nic zaskakującego, NFZ praktycznie co kilka miesięcy robi takie kontrole (śląski oddział NFZ) - do przychodni przychodzi konkretne pismo z prośbą o uzasadnienie podania w/w mleka lub innego produktu - my przedstawiamy konkretną dokumentację chorobową dziecka i sprawa jest zamykana, nie spotkałem się z sytuacją że ktoś musiał pokrywać koszty przepisania "leku".



W tym przypadku albo ktoś zaniedbał pisma/monity z oddziału NFZ albo to zwykła zła wola