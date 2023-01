Jakie kompromitujące? Jeszcze dwa lata temu jak pisałem, że jestem przeciwny szczepieniu a nie pasowało mi to, że ubezpieczyciele uznali to jako eksperyment i cokolwiek związanego ze szczepionką na covid to umywają ręce a dodatkowo przed szczepieniem podpisanie kwitu, że robi sie to na własne ryzyko to byłem tu nazywany szurem. Za dużo znajomych pracuje w szpitalach i przychodniach abym brał to ryzyko na siebie. Pracujących jako medycy nie znam, którzy by Pokaż całość