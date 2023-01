Sprytne, prawda - dostaną te wyborcze laptopy akurat miesiąc przed wyborami. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to początek roku szkolnego.

Ale mimo to - moim zdaniem - będzie to jednak medialna klęska (w świecie poza TVP oczywiście). Dlaczego? Bo laptopy od razu trafią na olx i allegro masowo. Media będą pokazywać punkty skupu laptopów etc. Akcja laptopa stanie się w mediach symbolem trwonienia publicznych pieniędzy.

