Mirki, krótka lekcja z "rzetelności" największego polskiego ubezpieczyciela.
Mam szkodę w moim KIA ProCeed z 2019 roku. Rzeczoznawca PZU, pan Paweł Chudzik, sporządził kosztorys nr 8266. Wszystko spoko, dopóki nie spojrzałem w rubrykę "Przebieg".
Szybkie zestawienie faktów:
• Rzeczywistość: Mój licznik w dniu oględzin pokazuje 52 282 km (zdjęcie nr 1).
• Kosztorys PZU: Przebieg został wpisany jako 103 800 km.
• Metoda ustalenia: "Szacowany".
No i rzeczoznawca sobie "oszacował" przebieg prawie dwa razy większy niż realny. Efekt? Drastyczne zaniżenie wartości auta i odszkodowania (np. w kosztorysie już widnieje potrącenie za zużycie opony).
Zamiast sprawdzić stan faktyczny, który ma przed nosem, PZU uprawia radosną twórczość w dokumentach. Co najciekawsze – ubezpieczyciel stwierdził, że to "szkoda istotna" ze względu na uszkodzenie układu kierowniczego. Przy takiej kwalifikacji rzetelność danych powinna być priorytetem, a nie "szacowaniem" z sufitu.
Zamiast poprawić ewidentny błąd, zaczynają się gierki terminami odwoławczymi. Ku przestrodze – pilnujcie każdego wpisu w ich dokumentacji, bo nagle Wasze auto może się "zestarzeć" o kilka lat w 5 minut.
Zdjęcia licznika i kosztorysu wrzucam poniżej. Co o tym sądzicie?
#pzu #motoryzacja #odszkodowanie #kia #wykop #ubezpieczenia
Komentarze (38)
najlepsze
Xd gdyby tylko na pokładzie było jakieś urządzenie które go pokazuje....
@jamajskikanion:
Dokładnie! Każdy handlarz powie, że co na liczniku to święte, nie ma co wnikać...
oszustwa jednak trzeba piętnować
pzu to najgorszy syf i każdy to wie kto musiał coś załatwić z oc
mi np wysłali 'wycenę na podstawie oględzin rzeczoznawcy' z datą kilka dni przed tym jak ten pseudorzeczoznawca się w ogóle pojawił X D
patrz teraz na przelewy na konto bo któregoś dnia może się okazać że te przygłupy bez twojej zgody wysłały ci hajs i będziesz musiał się bawić w pisanie odwołania
@kon-mali: Więc się odwołaj i DW Rzecznik Finansowy i KNF - wszystko poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Nie miej dla nich litosci.
Problem jest inny, cena. Jeżeli ktoś kupuje samo obowiązkowe OC to nie będzie patrzył na to czy ta forma jest wypłacalna, rzetelna itp patrz właśnie PZU, czy Dallbog które praktycznie upadło i ma w d*** klientów poszkodowanych.
Tu jest pole do popisu KNF bo dopuszczają takie twory do działalnosci na rynku bez