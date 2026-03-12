Sebastian M. nie może już dzwonić z aresztu do rodziny. Toczyli dziwne rozmowy
Oskarżonemu o spowodowanie tragedii na autostradzie A1 synowi łódzkiego biznesmena cofnięto zgodę na rozmowy telefoniczne. "Podczas tych rozmów powoływano się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości, w dyplomacji. To były dziwne rozmowy"lifapek
Komentarze (21)
najlepsze
@hellfirehe: coś jak kiedyś rutkowski i szukanie skradzionych samochodów XD
Wystarczyłoby mieć odrobinę pokory, udawać skruchę w sądzie, skończyłoby się nawet na zawiasach a w najgorszym razie jakiś śmieszny wyrok typu 1 rok do odbycia w areszcie domowym grając na konsoli w gierki.
No ale jak to, żeby pan szlachcic miał głowę spuścić przed kimkolwiek xD Nawet
@FireDash: Bo pycha kroczy przed upadkiem.
@FireDash: Roku by nie dostał, pewnie ze 4 bo jednak całą rodiznę zabił. Nie zmienia to faktu, że gdyby poszedł w skruche to by za kilka mieisęcy, po odbyciu połowy wyroku, już wychodził na wolność, a tak
Bmw to nawet tam nie było. W ostateczności jeszcze zglosilby z Oc kii że r------ł sobie o resztki auta swoją bunie.