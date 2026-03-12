ciekawe jak świat by wyglądał gdyby nie było nigdy internetu. pewnie różnice kulturowe by się tak nie zacierały. i byłoby ciekawiej, bo wyjazd do innego kraju to inne doświadczenia. sam nie wiem co lepsze. świat z internetem czy bez internetu. skłaniam się ku drugiej opcji. bo zważyszy na fakt że większość ludzi to debile, to przynajmniej ten debilizm nie miałby tak wielkiej sceny na której może się ujawniać.