Wchodzisz na stronę gminy, a tam fałszywa CAPTCHA infekuje komputer
Strona gminy Długołęka padła ofiarą ataku. Podrobiona CAPTCHA z logiem Cloudflare kopiuje złośliwy kod do schowka i zachęca do uruchomienia go przez Win+R. Sprawa zgłoszona do CERT Polska.real_scoria
Komentarze (13)
@ziomus0812: IMO:
Za dużo zachodu, za mało uzysku.
Najprawdopodobniej zainfekowanie komputera, aby dołączył do botnetu.
Zaczęło się
zdaniem samego wordpressa też: https://wordpress.org/showcase/the-white-house/