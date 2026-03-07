Policjanci z Kielc zdziczeli! Klną, poniżają, grożą gardzą i zastraszają! Myślel
Pogarda, chamstwo, groźby wulgaryzmy, poniżanie, obrażanie i zamordyzm - to cechy charakterystyczne dla policjantów z Kielc, którzy przyjechali wspomóc swoich kolegów w nielegalnych czynnościach? Osoba poszukiwana, posiadanie środków niedozwolonych, rutynowa kontrola, bo jest interwencja - to powodyelemel90
Normalna rozmowa policjanta z obywatelem w Polsce. Gratulacje dla ministra MSWiA. Świetna robota panie Kierwiński.
@szmichal: Zarządza instytucją szumnie nazywaną policją. Myślisz, że w stosunku do funkcjonariuszy widocznych na filmie zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje?
Sebek, Zenek wypad z komendy i bez 30 wylegitymowanych nie wracajcie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Pytalski_malopolan: W policji takie słowo nie istnieje
my cie musimy na "beben wrzucic" zebysmy wiedzieli z kim rozmawiamy xD