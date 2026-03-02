Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3368
VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
2949
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2830
Kolejny rajdowiec jeżdżący 350 km/h po polskich drogach
Kolejny rajdowiec jeżdżący 350 km/h po polskich drogach
2544
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2511

Powiązane tagi