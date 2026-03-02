Prawo działa wstecz? Urzędnicy radykalnie podnieśli opłaty rolnikom
Zostali powołani, by wspierać rolników, tymczasem wywołali ich oburzenie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zmienił zasady naliczania opłat za dzierżawę ziemi i radykalnie podniósł opłaty.starnak
Komentarze (19)
Tam nic dobrego się nie dzieje.
@wielkichu: fajnie i krótko.
@wielkichu: inowy właściciel nie będzie miał powodów żeby obniżać ceny. Przeciwnie, podniesie je.
Nie płaci podatku PIT – większość rolników indywidualnych rozlicza się ryczałtowo na podstawie ustawy o podatku rolnym, co oznacza brak klasycznego podatku dochodowego. PIT obowiązuje tylko przy działalności gospodarczej poza rolnictwem.
Generuje niską wartość dodaną dla PKB – sektor rolny odpowiada za ok. 2–3% PKB, przy czym jego produktywność jest znacznie niższa niż w innych sektorach. Szacunki strat rzędu 15 mld zł rocznie pojawiają się w analizach efektywności systemowej, ale
@Korda: formulki? wystarczy spojrzec na "protesty" rolnikow, ktorzy protestuja przeciwko temu, na co zgodzil sie, i podpisal rzad, na ktory oni sami w olbrzymiej wiekszosci glosuja, glosowali, i glosowac beda, i pomyslec, kto kogo tutaj napuszcza ( ͡~ ͜ʖ ͡°)