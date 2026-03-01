"45 proc. podwyżki". Ludzie przerażeni rachunkami grozy po odmrożeniu cen energi
1 stycznia 2026 roku ceny energii elektrycznej zostały odmrożone. Firmy energetyczne powróciły do elastycznych ofert.neo78
Problem niby od 1 stycznia a tu interia startuje z tym „dowodem” w marcu.
Ludzie popodpisywali "świetne" umowy czasowe na "stałą cenę prądu" a do końca 2025 przez mrożenie ceny na poziomie 50 groszy za kWh nie wiedzieli na jaką kwotę tak naprawdę podpisali umowę. Od 1 stycznia się odmroziło a oni teraz płacą 75 groszy/kWh mimo tego, że URE ustanowiło 0,4968 zł za kWh bo oni mają "ofertę dostawcy" a nie "taryfę urzędową".
Ja miałem farta, że mi się umowa z końcem
A tutaj ostatnia faktura, gdzie widać styczeń po złodziejskiej "ofercie" vs luty według "taryfy URE". W 2025 roku zaś prąd kosztował 0,5050 zł/kWh w obydwu strefach z racji mrożenia.
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3621039,Ceny-pr%C4%85du-Motyka-uspokaja-rachunki-nie-wzrosn%C4%85
@Pawel993: Bo to oszuści. Jak w salonie musiałem przez 30 min się awanturować (Energa), żeby podpisać umowę z taryfą URE.