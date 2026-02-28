Niesamowite jak państwo potrafi być sprawne, kiedy trzeba działać przeciwko swojemu obywatelowi. Kiedy wchodził Bitcoin i mądrzy profesorowie publicznie mówili, że to jakaś waluta z gier komputerowych to skarbówka już miała gotowy własny system do analizy blockchaina. Podobnie jak trzeba zorganizować np. masowy pobór to państwo działa super sprawnie. Ale jak już obywatel chce iść do szpitala to nagle okazuje się, że system działa jak g---o.