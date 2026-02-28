Fiskus ma oko na nasze konta skarbówka bez nakazu sprawdza transakcje i wyszukuj
W Polsce organy podatkowe coraz szerzej wykorzystują nowoczesne narzędzia analityczne do monitorowania operacji bankowych. Mają własne AI do tego.lemon0042
Komentarze (64)
Kiedyś człowiek brał 5 zeta w kieszeń i wracał z całą torbą towarów ze sklepu. A teraz? Wszędzie kamery, ochrona. Totalna inwigilacja...
@chilon: no tak, ale powiedz komuś że zarabiasz więcej, żeby tą ciszę złamać, to taki p0laczek robi kwaśną mordę, że on w fabryce smrodu to se żyły wypruwa.
Nie tyle pieniądz lubi ciszę, co p0lactwo z zawiści wydrapie ci oczy.
A jeszcze taka ciekawostka, za a-----l w sklepie można płacić tylko kartą. Wszystkie transakcje są monitorowane.
Dlatego bimbrownictwo swietnie sie ma w Szwecji ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nie byłem wstanie dzwonić do Pekao po każdym przelewie który zablokują (czyli każdym), by PROSIĆ o to, żeby szybciej do mnie zadzwonił konsultant i spytać czy ktoś mnie do tego namawiał ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Inna sprawa że ich infolinia też była zajebista - normalnie słyszałem w tle jak tę samą gadkę inny konsultant dyktował komuś innemu, czytając