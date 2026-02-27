Ale, że w national-geographic piszą artykuły pod clickbaity to się troszkę zasmuciłem :(



==



Jak często zdarzają się duże parady 5–6 planet w najbliższych latach

Serwisy oparte na efemerydach (np. Star Walk) pokazują, że w samym 2026 r. mamy więcej niż jedną „dużą” paradę 5–6 planet. Pokaż całość