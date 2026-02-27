Hyperion - najwspanialsza ksiązka SF w całym naszym ciągu czasu. Konsul siadający przy fortepianie steinwayu, na pokładzie swojego czarnego jak heban statku kosmicznego ,grający preludium cis-moll Rachmaninowa , gdy wokół pożerają się bestie . Jesli chcecie przeżyć najcudowniejszą przygodę waszego życia , przeczytajcie to. Zobaczycie światy niezwykłe, zobaczycie ścieżki jakie wasz umysł nie zmierzy , zatopicie się w świecie cudów. Dobrej nocy mistrzu.