Zmarł Dan Simmons - pisarz autor m.in Hyperiona kaczoki kaczoki z x.com dodany: 3 godz. i 34 min temu # dansimmons# fantasy# scifi 14 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (14)
najlepsze
W następnych częściach ta mała dziewczynka trochę irytowała szczerze.
@chigcht: Lata temu spytałem na wykopie o polecaną książkę s-f, ale taką co stanowi zamkniętą, pełną historię. Jakiś mirek mi polecił Hyperiona wlasnie.
Co za straszliwy kłamca z niego był :D
Dawno się tak nie wynudziłem