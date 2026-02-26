Szkocja: lekarz wspierający LGBT molestował w pracy dziecko
Doktor Thomas O'Neill, 37-latek, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu po tym, jak w lutym ubiegłego roku uznano go winnym nieprzyzwoitych kontaktów z 15-letnim chłopcem. Na filmach udostępnionych na YouTube widać, jak udziela wsparcia pracownikom LGBT.VoxClamantisInDeserto
Według prawa 15 latek to jest dziecko, ale tytuł brzmiał jakby to "dziecko" 5 lat
@Pytalski_malopolan: Przecież nie bronie lekarza. Chodziło mi o to że jest różnica między molestowaniem 5 letniego dziecka i 15 letniego dziecka. To nie jest to samo. Oczywiście tak samo