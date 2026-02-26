18-latek w Maserati doprowadził do wypadku. Pójdzie do więzienia na 2 lata.
Piotr R. jechał Maserati razem z dwójką znajomych. W Rzekuniu doszło do czołowego zderzenia z Hyundaiem, którym podróżowało małżeństwo - Andrzej i Aneta L. Życia mężczyzny jadącego hyundaiem nie udało się uratować. Jak ustalono podczas procesu, Piotr R. jechał ponad 130 km/h.tomek-hall
Komentarze (32)
najlepsze
i co niby da ta kara? zemsta?
nie lepiej tak:
@fittrenerka: a gdyby to był wykopek to by dostał trzy dożywocia i milion grzywny
I tak jakoś wszyscy wrzeszczeli, że tak nie można, że to nadużycie...
po drugie, typ dostał za 2.5 roku, ale sąd okręgowy