Krzysztof Stanowski ujawnia płatne zlecenie na zniszczenie Kanału Zero!
Krzysztof Stanowski kładzie karty na stół i publikuje wyciek dokumentów z Fundacji Otwarty Dialog. Okazuje się, że na ubicie Kanału Zero, przypięcie mu łatki "ruskich onuc" i odcięcie od sponsorów przeznaczono... uwaga... potężne 35 tysięcy złotych.Aurezaliusz
Ten portal to mem.
Ciekawe czy dywersanci z pro-ruskiej fundacji Otwary Dialog (niszczenie płotów na granicy) zwerbowali jakąś lewaczyczyne z zacnego grona moderatorów...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
już po nazwie czuć że jakies globalistyczne goowno
Wiadomo, krzysiu putinowski nigdy nie robił żadnych pozytywnych materiałów o rossji na kanale szamb0. A, nie czekaj, nawet kwiczał sam później, że to super materiały, a sojowe piz***sie z warszawki powinny popić sojowe latte. ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Tamerlan: a nie banderowski? xD
Na wykopie widocznie najtaniej kupić aktywistów
@BiggerJapanTapczan: I to z każdej strony barykady. Ba, nawet nie trzeba im płacić. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
P.s patrzcie jak szybicitko trollownia zakopuje i minusuje xDDDD szybciej tuskowe zwisy, bo premii nie bedzie