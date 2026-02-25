Mikrofony wychwyciły słowa adwokata. Szokujące polecenie dla klienta
Podczas zeznań przed komisją Kongresu adwokat Lesa Wexnera groził mu słowami "zabiję cię", jeśli ten będzie odpowiadał na pytania zbyt obszernie. Incydent miał miejsce w sprawie powiązań miliardera z Jeffreyem Epsteinem.Tired_
Przypomnijmy że ten śmieć prawnik milioner, to wieloletni doradca pomarańczowego trampka (－‸ლ)
@Mambeusz_official: A dziwisz się?
Tam są zamieszani ludzie z "helit" całego świata. To ten adwokat ma najbardziej mokro w gaciach. Bo dostaje pewnie nieziemską kasę ale w tym przypadku będzie pewnie rozliczany od wykonanej roboty ¯\(ツ)/¯
@Mambeusz_official: Ten opis pasuje do wielu prawników. W tych zawodach mamy nadreprezentację socjopatów i psychopatów, a więc ludzi m.in. bez empatii czy zasad moralnych, które jakby nie było po części z empatii wynikają.