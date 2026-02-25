Pole do popisu jest w prześwietleniu wszystkich członków zarządu tych spółek.



Klient (były) atthost here. Miesiąc temu zorientowałem sie, że bym zapłacił za hosting 1200 zł netto jakbym dalej u nich był.



Wku***** się i zacząłem sprawdzać ziomków co siedzą w zarządach i przecudowną konstrukcję/machine prawną sobie stworzyli.



Posprawdzajcie sobie kto siedzi w spółkach i jak są powiązani, bo to dla oglądu całości fajnie widać :)