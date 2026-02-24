Intel i Nvidia rekrutują specjalistów od Linuksa
Choć Linux wciąż pozostaje daleko za Windowsem i macOS, producenci sprzętu graficznego najwyraźniej uznali, że nie można dłużej ignorować tej platformy.ochucki
Intel: https://intel.wd1.myworkdayjobs.com/External/job/US-Oregon-Hillsboro/GPU-Software-Development-Engineer_JR0280970
Początkowo spodziewałem się, że pewnie zatrudniają ludzi pod rozwój softu pod centra danych pod AI... ale mowa tam faktycznie o "Linux gaming stack" i o optymalizacji pod Protona. Ciekawe skąd to zainteresowanie gamingiem na Linuksie, jaki tym razem interes zwietrzyły gigakorporacje? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@JKL789: Coraz większe zainteresowanie. To jest rynek na którym można zwyczajnie zarobić.
Linus Torvalds palił trawę ale się nie zaciągał
Dalej jazda do driverów j----e kodery
Linuksowych jeszcze nie ma i co ty na to powiesz?
12k za kartę, tylko nie płacz proszę, 12k za kartę w zębach mi przynosisz
"A ile masz pamięci?” – gdy mnie ktoś tak spyta
Z------ę z laczka i poprawię z kopyta