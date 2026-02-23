Czy bycie trans było tylko modą? Nowe dane pokazują spadek identyfikacji
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że Zachód stoi u progu trwałej rewolucji tożsamościowej. Liczba młodych osób deklarujących identyfikację trans lub niebinarną rosła w zawrotnym tempie. Dziś jednak coraz więcej badań wskazuje na spadek tego trendu.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (45)
Dodatkowo jeszcze ta cała ideologia gender jest z-----a. To że masz kobietę, która woli bardziej stereotypowo męskie zajęcia, nie sprawia, że staje się mężczyzną. Ot takie ma preferencje
Nie trzeba nawet ucinać. Sama "terapia hormonalna" jest w stanie wyrządzić gigantyczne szkody w organizmie młodego człowieka. Im wcześniej rozpoczęta (a lewizna walczyła o możliwość szprycowania dzieci jak najwcześniej) tym większe szkody.
Nie bedę ci tego tłumaczyć, dla mnie jako rodzica są to rzeczy oczywiste.
Takie okazy były, są, i będą, a reklamowanie tego n----------a mózgowego = objawiło się ''Syndromem Wertera'' w wersji LPG, hehe
Dzisiaj ten sam schemat stosuje LGBT wobec dzieci.