Za 50 zł zostałem śmieciarzem systemu kaucyjnego. Żal i pretensje pod butelkomat
Miał być wygodny, ekologiczny i ułatwiający życie. Tymczasem kilka miesięcy po wdrożeniu systemu kaucyjnego wylała się fala narzekań. Co poszło nie tak? Butelki są przyjmowane, system niby działa, ale - jak twierdzi część ekspertów - cała ta wykonana praca bywa pozbawiona sensu.sub_zero_1
Komentarze (69)
To nie był błąd ( ͡° ͜ʖ ͡°)
$$$
Z was się śmieję. Z was. Bo GUNWO z tym zrobicie. Pokrzyczycie w necie, ponarzekacie, a potem będziecie dalej grzecznie przynosić w zębach dodatkową forsę za każdą butelkę - i grzecznie zapłacicie większe stawki za wywóz śmieci.
Rządzący w ogóle się nie boją swoich wyborców. Nie mają żadnego bata nad sobą. Wiedzą, że mogą odwalać takie akcje choćby i codziennie, a potulne bydło będzie dalej grzecznie chodziło do
Moglibyśmy za to np. zbudować marynarkę wojenną albo elektrownie jądrowe.
Naród bez instynktu samozachowawczego...
ALE.... to jest kropla w morzu! To sa cyferki, którymi przykrywają rzeczywistość. AI podaje, że: Wskaźnik recyklingu dla całości tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce jest drastycznie niższy i wynosi niecałe 9%.
Wprowadzenie systemu kaucyjnego może podnieśc ten wskaźnik zaledwie o ok 23%.
Problemem
t. czystej krwi
Ludzie stali się jacyś tacy bierni, ulegli, władza może sobie obecnie pozwolić na wszystko.
To dopiero kwik bedzie alkoholikow
@Pawel993:jaki procent ceny alkoholu stanowi kaucja a jaki ceny butelki wody? to kogo bardziej może zaboleć? no chyba nie alkoholika?