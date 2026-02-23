Po 20 latach z Polski znika operator Heyah.
Od poniedziałku z polskiego rynku wycofana zostaje subskrypcyjna oferta Heyah 01. Wiemy, co się stanie z numerami tej marki, która wciąż przez wielu klientów uznawana jest za kultową. Numery wszystkich użytkowników tej usługi zostaną automatycznie przeniesione do Red Bull Mobile.gerwazy-oko
U innych impulsy naliczane co minutę i albo stała stawka dzienna, albo godziny szczytu i poza szcytem. Pamiętam jak w Idea POP miałem chyba 1,75zł/min. Człowiek po zakończonej rozmowie sprawdzał, a tu 1:02 rozmowy i pyk - 3,5zł zjadło.
Znika z rynku tylko oferta subskrypcyjna Heyah 01.